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Помпео заявил, что коронавирус возник в китайских гослабораториях 

Газета.Ru 1 час назад
США заявили о происхождении коронавируса в китайских гослабораториях
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая. Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", — говорится в заявлении.

Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус. Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.
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В мире , Госдеп США
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