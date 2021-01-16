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Японец разбогател, сдавая себя в аренду как компаньона 

Ирина Лебедева 1 час назад
Японец разбогател, сдавая себя в аренду как компаньона
Фото: Твиттер
Некий 37-летний житель Токио ухитрился разбогатеть, не делая ничего особенного.
После того, как его карьера в издательстве не сложилась, в 2018 году он дал в соцсетях объявление следующего содержания:

«Сдаю себя в аренду как человек, который ничего не делает. Вам сложно ходить в магазин в одиночку? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто займет для вас место? Я не умею делать ничего, кроме элементарных вещей».

Об этой истории рассказала японская национальная ежедневная газета mainichi.jp.
Как ни странно, на объявление пошли отклики. Кто-то хотел, чтобы его выслушали, с кем-то требовалось погулять в парке, с кем-то в паре навестить больного.
Первые предложения Моримото исполнил бесплатно, но сейчас у него уже нет отбоя от клиентов, и за свои услуги Седзи берет 10 тысяч иен (немного больше 7 тысяч рублей) плюс расходы на дорогу и еду.
По подсчетам Моримото, в среднем у него 3-4 клиента в день. Он стал популярным, с ним фотографируются для соцсетей.
В чем секрет успеха? Предполагается, что сработало что-то типа эффекта купе, когда люди выговариваются незнакомому собеседнику. Играет роль и одиночество людей.
Сам он утверждает, что взял обязательство "ничего не делать" и в основном просто дает обратную связь по обратному каналу, когда кто-то говорит с ним.

«Я сам не люблю, когда меня подбадривают другие. Я расстраиваюсь, когда люди просто говорят мне продолжать пытаться. Когда кто-то пытается что-то сделать, я думаю, что лучше всего помочь ему снизить планку, оставаясь на его стороне", — рассказал Седзи.

Как ранее
https://news.rambler.ru/sociology/45519917/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
«Рамблер», само ощущение одиночества прямо связано с ухудшением общего самочувствия, как показал социологический опрос в Уэльсе.
Что самое поразительное, молодые люди гораздо чаще ощущали себя совершенно одинокими, чем люди пожилые, которые нередко фактически живут одни. https://news.rambler.ru/sociology/45519917/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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