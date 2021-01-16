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Москва

Лукашенко заявил, что власть допускала ошибки 

Газета.Ru 17 минут назад
Лукашенко признал ошибки белорусской власти
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит те ошибки, которые совершала власть.
С соответствующим заявлением он выступил в рамках приема по случаю старого Нового года, на который были приглашены артисты, госслужащие, медики и сотрудники СМИ, передает официальный сайт политика.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже», — сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, эти «промахи» не являются системными.
Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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