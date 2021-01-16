Лукашенко признал ошибки белорусской власти

С соответствующим заявлением он выступил в рамках приема по случаю старого Нового года, на который были приглашены артисты, госслужащие, медики и сотрудники СМИ, передает официальный сайт политика.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже», — сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, эти «промахи» не являются системными.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.