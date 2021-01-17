Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, пишет Le Monde

Французское издание изучило попавшие в Сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, но это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, одного из сотрудников агентства, согласно публикации, удивило высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца года.

"С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы", — цитирует издание сотрудника ЕАЛС.

Также отмечается, что утверждение вакцины Pfizer в середине декабря 2020 года было расценено Еврокомиссией как "малоприемлемое промедление".

"Что бы мы ни делали, ускоряя процесс согласования или проводя его в необходимые сроки для получения точных гарантий , ЕАЛС придется столкнуться с вопросами и критикой самых разных сторон (Европейской комиссии, государств — членов ЕС, Европейского парламента, СМИ и широкой общественности)", — говорится в заявлении чиновника агентства.

Согласно материалу, у исследователей наибольший вопрос вызывала именно вакцина Pfizer, так как основное возражение возникло после вскрывшегося факта несоответствия составов коммерческих партий и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний. По словам авторов, беспокойство также вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины.

Так или иначе, как отмечает Le Monde, агентству, помимо давления, пришлось столкнуться с хакерской атакой, результатом которой стала утечка изученных документов в Сеть. В беседе с изданием, однако, представители организации признали, что "преданные огласке электронные письма отражают имевшие место проблемы и дискуссии".

Ранее в России уже обращали внимание на манипуляции с сертификацией вакцины Pfizer. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что Европейскому агентству по лекарственным средствам "выкрутили руки", чтобы препарат был утвержден 21 декабря.