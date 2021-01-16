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Член «Слуги народа» набросился на нардепа после слов о русском языке 

Газета.Ru 21 минуту назад
Член «Слуги народа» набросился на нардепа после слов о русском языке
Фото: Юрий Камельчук/Facebook
В эфире телеканала «Наш» произошел конфликт между депутатом Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрием Камельчуком и нардепом VI созыва Кириллом Куликовым в рамках обсуждения закона о языке.
Куликов ранее называл нецелесообразными попытки украинских властей изолировать русский язык и раскритиковал методы правительства по популяризации украинского языка. По его словам, аудитория русского языка превышает аудиторию украинского языка.
В свою очередь представитель партии «Слуга народа» назвал нардепа «хамлом и быдлом» и призвал его не сравнивать Украину с «лавкой». После он перешел на «ты» и оппоненты обменялись оскорблениями.
Затем Камельчук поднялся и направился в сторону кресла, в котором сидел Куликов. Успокоить его смогли только ведущие телепередачи.

«Есть просто требования рынка. Это не значит, что язык плохой или хороший. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский», — заключил Куликов.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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В мире , Верховная Рада
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