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«Какая-то тварь!» Украинский политик раскритиковал закон о языке 

РИА Новости и ещё 5 11 минут назад
Украинский политик заступился за русский язык
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "НАШ" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку.
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом использовать родной язык.
Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.

"Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя", — объяснил Балашов.

Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В частности, политик рассказал, как он во Львове пел в караоке на русском, и всем было "плевать на это дело", так как "бизнес развивается по-своему".

"Что делать если к вам пришел омбудсмен этот языковой (Тарас Креминь. Прим. ред.)? <..> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?"

Политик также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, "на котором с ними говорили отец и мать".
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Комментарии 1
В мире , Русский язык , Львов
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