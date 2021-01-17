Украинский политик заступился за русский язык

В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом использовать родной язык.

Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.

"Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя", — объяснил Балашов.

Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В частности, политик рассказал, как он во Львове пел в караоке на русском, и всем было "плевать на это дело", так как "бизнес развивается по-своему".

"Что делать если к вам пришел омбудсмен этот языковой (Тарас Креминь. Прим. ред.)? <..> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?"

Политик также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, "на котором с ними говорили отец и мать".