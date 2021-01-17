Британский штамм коронавируса докатился до Латинской Америки

«Британский! Штамм коронавируса добрался до Аргентины . Об этом написал министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца в Twitter.

»Британский» штамм в Аргентину привез путешественник, который вернулся из-за границы. Мужчина является гражданином Аргентины, но имеет вид на жительство в Великобританию. Пред тем, как прилететь в Буэнос-Айрес, он побывал не только в Британии, но и в Германии и Австрии.

Коронавирус выявил тест, который аргентинец сделал в аэропорту. Мужчина отметил, что не чувствовал никаких симптомов болезни.