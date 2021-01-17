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В Аргентине зафиксировали первый случай «британского» штамма COVID-19 

Мир24 и ещё 5 18 минут назад
Британский штамм коронавируса докатился до Латинской Америки
Фото: mir24.tv/ / Дарья Журавлёва
«Британский! Штамм коронавируса добрался до Аргентины. Об этом написал министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца в Twitter.
»Британский» штамм в Аргентину привез путешественник, который вернулся из-за границы. Мужчина является гражданином Аргентины, но имеет вид на жительство в Великобританию. Пред тем, как прилететь в Буэнос-Айрес, он побывал не только в Британии, но и в Германии и Австрии.
Коронавирус выявил тест, который аргентинец сделал в аэропорту. Мужчина отметил, что не чувствовал никаких симптомов болезни.
Ранее ВОЗ дала прогноз на второй год пандемии. Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил в онлайн-эфире, что динамика распространения COVID-19 может негативно повлиять на борьбу с пандемией.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ , Австрия , Аргентина , Германия , Великобритания
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