Глава компании Parler с семьей вынужден скрываться из-за угроз

Parler — приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, это нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — отключил Parler от своего хостинга. Позднее глава Parler Джон Матце заявил агентству Рейтер, что приложение может никогда не вернуться в сеть.

"Генеральный директор Parler Джон Матце сообщает… что многие сотрудники Parler подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей, а в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования", — говорится в судебном документе, поданном юристами Parler.

"Сам Матце… был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности", — говорится в документе.

Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему "угрожали войти через переднюю дверь".