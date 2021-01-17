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Москва

Глава Parler сообщил, что ему с семьей приходится скрываться из-за угроз 

Прайм и ещё 3 18 минут назад
Глава компании Parler с семьей вынужден скрываться из-за угроз
Фото: Reuters
Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз в своей адрес, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.
Parler — приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, это нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — отключил Parler от своего хостинга. Позднее глава Parler Джон Матце заявил агентству Рейтер, что приложение может никогда не вернуться в сеть.

"Генеральный директор Parler Джон Матце сообщает… что многие сотрудники Parler подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей, а в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования", — говорится в судебном документе, поданном юристами Parler.

"Сам Матце… был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности", — говорится в документе.
Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему "угрожали войти через переднюю дверь".
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Комментарии 1
В мире , Соцсети , Убийство , Джон Матце , Дональд Трамп , Amazon , Apple , Google , Fox News , Reuters , США
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