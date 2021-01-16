Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Армина Лашета избрали новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза 

ТАСС 13 минут назад
В Германии выбрали вероятного преемника Меркель
Фото: Reuters
Делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в субботу выбрали премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии — он получил 521 голос. Трансляция идет на сайте консерваторов
Ранее делегаты съезда ХДС не смогли выбрать председателя в первом туре, последовал второй раунд без участия одного из кандидатов — Норберта Рёттгена, который набрал меньше всех голосов.
На роль главы партии претендовали премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц.
Съезд проходит в онлайн-режиме. Предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Не исключено, что должности будут разделены — партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Это будет решаться отдельно в течение ближайших месяцев.
Глава Минздрава ФРГ опроверг сообщения о планах выдвижения на пост канцлера
В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель — подтвердить онлайн-результаты. Но все три кандидата уже заявили, что признают текущий результат.

Почему ХДС меняет председателя

Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но осталась канцлером. На ее место выбрали Крамп-Карренбауэр, которая, как считается, была протеже Меркель. Согласно одной из версий, канцлер хотела дать своей политической наследнице время на то, чтобы повысить авторитет внутри партии и в комфортной политической обстановке подготовить консерваторов к выборам в 2021 году. Все это делалось с прицелом на то, что именно Крамп-Карренбауэр станет следующим канцлером.
Однако новая глава партии, возглавляя параллельно министерство обороны, погрязла в скандалах. ХДС под ее руководством проиграл несколько выборов в региональные парламенты. Сама политик не пользовалась большим доверием среди граждан Германии и однопартийцев.
Чуть менее года назад — в феврале 2020 года — стало окончательно понятно, что Крамп-Карренбауэр не будет претендовать на роль канцлера. Это решение было принято на фоне громкого скандала вокруг выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия.
Региональный парламент избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Это было сделано при помощи голосов депутатов от правой "Альтернативы для Германии", вместе с ними этого же кандидата поддержали и депутаты от ХДС. То есть они добровольно совместно с правыми обеспечили результат другому политику. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получил бы свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в ФРГ. Кроме того, ХДС всегда указывал, что ни в каком виде не будет сотрудничать с правыми.
Меркель лично подвергла критике ход голосования и потребовала перевыборов. Кеммерих объявил об отставке спустя несколько дней после назначения.
В результате этой ситуации Крамп-Карренбауэр сказала, что на следующем съезде не будет претендовать на пост председателя и, соответственно, не пойдет в канцлеры. Именно теперь ей выбирают замену.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
ТАСС: последние новости
Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку Садыр Жапаров на выборах президента Киргизии набрал 79,23% голосов Садыр Жапаров на выборах президента Киргизии набрал 79,23% голосов
Комментарии
В мире , Фридрих Мерц , Ангела Меркель , Норберт Реттген , Министерство обороны , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение