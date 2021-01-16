В Германии выбрали вероятного преемника Меркель

Делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в субботу выбрали премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии — он получил 521 голос. Трансляция идет на сайте консерваторов

Ранее делегаты съезда ХДС не смогли выбрать председателя в первом туре, последовал второй раунд без участия одного из кандидатов — Норберта Рёттгена , который набрал меньше всех голосов.

На роль главы партии претендовали премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц

Съезд проходит в онлайн-режиме. Предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Не исключено, что должности будут разделены — партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Это будет решаться отдельно в течение ближайших месяцев.

В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель — подтвердить онлайн-результаты. Но все три кандидата уже заявили, что признают текущий результат.

Почему ХДС меняет председателя

Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но осталась канцлером. На ее место выбрали Крамп-Карренбауэр, которая, как считается, была протеже Меркель. Согласно одной из версий, канцлер хотела дать своей политической наследнице время на то, чтобы повысить авторитет внутри партии и в комфортной политической обстановке подготовить консерваторов к выборам в 2021 году. Все это делалось с прицелом на то, что именно Крамп-Карренбауэр станет следующим канцлером.

Однако новая глава партии, возглавляя параллельно министерство обороны , погрязла в скандалах. ХДС под ее руководством проиграл несколько выборов в региональные парламенты. Сама политик не пользовалась большим доверием среди граждан Германии и однопартийцев.

Чуть менее года назад — в феврале 2020 года — стало окончательно понятно, что Крамп-Карренбауэр не будет претендовать на роль канцлера. Это решение было принято на фоне громкого скандала вокруг выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия.

Региональный парламент избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Это было сделано при помощи голосов депутатов от правой "Альтернативы для Германии", вместе с ними этого же кандидата поддержали и депутаты от ХДС. То есть они добровольно совместно с правыми обеспечили результат другому политику. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получил бы свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в ФРГ. Кроме того, ХДС всегда указывал, что ни в каком виде не будет сотрудничать с правыми.

Меркель лично подвергла критике ход голосования и потребовала перевыборов. Кеммерих объявил об отставке спустя несколько дней после назначения.

В результате этой ситуации Крамп-Карренбауэр сказала, что на следующем съезде не будет претендовать на пост председателя и, соответственно, не пойдет в канцлеры. Именно теперь ей выбирают замену.