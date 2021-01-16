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Москва

СМИ: полиция предупреждала о волнениях за три дня до штурма Капитолия 

News.ru и ещё 1 45 минут назад
Полиция Капитолия предупреждала о возможных волнениях в Вашингтоне за три дня до беспорядков. Правоохранители опубликовали соответствующий доклад.
Как утверждает Washington Post со ссылкой на документ, в докладе говорится о предполагающемся нападении на здание конгресса. Действующий президент Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

За три дня до того, как тысячи протестующих собрались у здания Капитолия, внутренняя полиция Капитолия сообщила о сценарии насилия, согласно которому непосредственно конгресс может быть целью озлобленных сторонников президента Трампа 6 января, сделав серьёзное предупреждение, что усугубляет провалы в безопасности в тот день, — пишет издание.

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В документе говорится, что сторонники действующего американского лидера рассматривали 6 января как последний шанс изменить итоги президентских выборов. Они были разочарованы и находились в отчаянии, что могло спровоцировать насилие.
Как писал NEWS.ru, впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.
Уходящий президент обеспокоен этой ситуацией — хотя он опасался, что число членов Республиканской партии в палате представителей, которые выступят против него, окажется ещё больше. Тем не менее он поручил своим помощникам собрать информацию об этих «дезертирах».
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Комментарии 37
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Washington Post , США
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