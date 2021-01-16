Полиция Капитолия предупреждала о возможных волнениях в Вашингтоне за три дня до беспорядков. Правоохранители опубликовали соответствующий доклад.

Как утверждает Washington Post со ссылкой на документ, в докладе говорится о предполагающемся нападении на здание конгресса. Действующий президент Дональд Трамп , проигравший на выборах Джо Байдену , стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

За три дня до того, как тысячи протестующих собрались у здания Капитолия, внутренняя полиция Капитолия сообщила о сценарии насилия, согласно которому непосредственно конгресс может быть целью озлобленных сторонников президента Трампа 6 января, сделав серьёзное предупреждение, что усугубляет провалы в безопасности в тот день, — пишет издание.

В документе говорится, что сторонники действующего американского лидера рассматривали 6 января как последний шанс изменить итоги президентских выборов. Они были разочарованы и находились в отчаянии, что могло спровоцировать насилие.

Как писал NEWS.ru, впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.