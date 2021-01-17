В США хотят возобновить ядерную сделку с Ираном

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Администрация избранного президента США Джо Байдена ведет переговоры с Ираном на предмет возобновления ядерной сделки. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения.

По данным СМИ, контакты по данному вопросу начались за несколько дней до инаугурации Байдена, которая намечена на 20 января. Также телеканал сообщил, что Израиль намерен внести дополнительные условия в соглашение.

«Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет», — отметили журналисты.