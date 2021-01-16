Эксперт исключил сближение элит России и США при Байдене 

Президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин считает, что ни Россия , ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом. По его словам, сдвинуть ситуацию с мёртвой точки не получится.

Можно говорить, что отношения улучшать надо, но, я думаю, политические элиты обеих стран сегодня к этому не готовы. Ни в той, ни в другой стране нет достаточной политической воли и нет достаточного количества лоббистских усилий, чтобы этот процесс сдвинуть с мёртвой точки, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в интеллектуальном плане ситуация находится в полном тупике. У Джо Байдена во внешней политике будут проблемы, и Россия станет одной из главных. В сторону Москвы новый американский лидер станет смотреть через несколько месяцев, после того как он разберётся с Китаем. Злобин считает, что команде Байдена потребуется время, чтобы «прийти к каким-то новым идеям».

Место Кремля в списке американских угроз может повыситься. В первую очередь в военном и геополитическом плане, однако в Вашингтоне не знают, как вести с диалог с Москвой и строить с ней отношения, добавил эксперт.

А пока нет таких идей, то и ожидать что-то новое не стоит. Кстати, и с российской стороны таких идей нет. Обе стороны находятся в режиме ожидания, это большая проблема, — подчеркнул Злобин.