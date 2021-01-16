Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В Кишиневе власти эвакуируют незаконные ларьки 

Мир24 1 час назад
В Кишиневе власти эвакуируют незаконные ларьки
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Жизнь без ларьков. Власти молдавской столицы развернули масштабную борьбу с незаконно построенными или брошенными торговыми киосками. С начала года в Кишиневе вступили в силу новые правила уличной торговли. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Глушко продолжит.
Этот заброшенный киоск — бывший продуктовый магазин. Владельцы бросили его несколько лет назад вместе с мебелью и оборудованием. Теперь по решению мэрии города киоск эвакуируют на специальную стоянку.
Но сначала коммунальщикам приходится выгребать мусор. Владелец киоска отказался его убирать. Рабочие говорят: на демонтаж одного ларька может уйти целый день. Тяжелее всего снимать такие сэндвич-конструкции с фундаментом.
«Обычно, когда владелец обращается с просьбой вернуть ему киоск или то, что осталось от киоска, тогда мы выставляем счет. И экономический агент рассчитывается. Пока он не рассчитывается, есть у нас муниципальное предприятие, база, куда мы свозим все киоски. Для того, чтобы получить киоск, нужно обязательно рассчитаться за расходы муниципального предприятия на демонтаж», — объясняет начальник социально-экономического отдела мэрии района Ботаника Юрий Гуцуляк.
На Кишинев бум ларьков пришелся десять лет назад. В городе хаотично разместили тысячи киосков, в том числе — во дворах жилых домов. Многие работали без документов и не платили налоги.
Сегодня в мэрии считают — киоски уродуют город. В прошлом году с улиц Кишинева эвакуировали почти 900 конструкций. В ближайшие месяцы снесут еще более двухсот. Но полностью очищать столицу от ларьков не намерены. Впредь желающие открыть киоск должны выиграть на аукционе.

«Аукцион — это современный инструмент и удобный для обеих сторон. Предприниматель выигрывает право разместить киоск на общественном месте по контракту на пять лет. Так как число киосков сокращается, прибыль их вырастет. Потому что у него будет больше покупателей. Также это исключает факт коррупции», — рассказывает вице-мэр Кишинева Инга Ионесий.

Цены на аукционе доходят до 150 тысяч евро за лот. Самые востребованные точки — в парках, скверах и на центральных улицах. Также, по новым правилам, внешний вид киосков должен вписываться в архитектурный образ Кишинева.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Мир24: последние новости
Власти США впервые с 1953 года казнили женщину Власти США впервые с 1953 года казнили женщину Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа Трамп покинет пост под залпы орудий и военный оркестр Трамп покинет пост под залпы орудий и военный оркестр
Комментарии
В мире , Ирина Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение