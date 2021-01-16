В Кишиневе власти эвакуируют незаконные ларьки 

Жизнь без ларьков. Власти молдавской столицы развернули масштабную борьбу с незаконно построенными или брошенными торговыми киосками. С начала года в Кишиневе вступили в силу новые правила уличной торговли. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Глушко продолжит.

Этот заброшенный киоск — бывший продуктовый магазин. Владельцы бросили его несколько лет назад вместе с мебелью и оборудованием. Теперь по решению мэрии города киоск эвакуируют на специальную стоянку.

Но сначала коммунальщикам приходится выгребать мусор. Владелец киоска отказался его убирать. Рабочие говорят: на демонтаж одного ларька может уйти целый день. Тяжелее всего снимать такие сэндвич-конструкции с фундаментом.

«Обычно, когда владелец обращается с просьбой вернуть ему киоск или то, что осталось от киоска, тогда мы выставляем счет. И экономический агент рассчитывается. Пока он не рассчитывается, есть у нас муниципальное предприятие, база, куда мы свозим все киоски. Для того, чтобы получить киоск, нужно обязательно рассчитаться за расходы муниципального предприятия на демонтаж», — объясняет начальник социально-экономического отдела мэрии района Ботаника Юрий Гуцуляк.

На Кишинев бум ларьков пришелся десять лет назад. В городе хаотично разместили тысячи киосков, в том числе — во дворах жилых домов. Многие работали без документов и не платили налоги.

Сегодня в мэрии считают — киоски уродуют город. В прошлом году с улиц Кишинева эвакуировали почти 900 конструкций. В ближайшие месяцы снесут еще более двухсот. Но полностью очищать столицу от ларьков не намерены. Впредь желающие открыть киоск должны выиграть на аукционе.

«Аукцион — это современный инструмент и удобный для обеих сторон. Предприниматель выигрывает право разместить киоск на общественном месте по контракту на пять лет. Так как число киосков сокращается, прибыль их вырастет. Потому что у него будет больше покупателей. Также это исключает факт коррупции», — рассказывает вице-мэр Кишинева Инга Ионесий.

Цены на аукционе доходят до 150 тысяч евро за лот. Самые востребованные точки — в парках, скверах и на центральных улицах. Также, по новым правилам, внешний вид киосков должен вписываться в архитектурный образ Кишинева.