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Австрийский архитектор пожаловался на угрозы из Украины 

Украина.ру и ещё 2 27 минут назад
Австрийский архитектор пожаловался на угрозы из Украины
Фото: РИА Новости
Руководитель австрийского бюро Coop Himmelb (l) au Вольф Прикс пожаловался на «атаку троллей» на его компанию после телефонного разговора с послом Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом в субботу, 16 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Standard

«Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро», — рассказал Прикс.

По его словам, специалисты никак не нарушают правовые нормы. Также архитектор отметил, что бюро строит не административное здание, а театр для жителей Крыма.
Ранее украинская прокуратура Крыма и Севастополя открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au порядка поездок в Крым.
После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников. В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.
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В мире , ЕС , Генпрокуратура РФ , СБУ , Республика Крым , Севастополь
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