Австрийский архитектор пожаловался на угрозы из Украины 

Руководитель австрийского бюро Coop Himmelb (l) au Вольф Прикс пожаловался на «атаку троллей» на его компанию после телефонного разговора с послом Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе . Об этом в субботу, 16 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Standard

«Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро», — рассказал Прикс.

По его словам, специалисты никак не нарушают правовые нормы. Также архитектор отметил, что бюро строит не административное здание, а театр для жителей Крыма.

Ранее украинская прокуратура Крыма и Севастополя открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au порядка поездок в Крым.