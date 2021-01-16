Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса 

«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», — приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».