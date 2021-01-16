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Москва

Помпео утверждает, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе 

ТАСС 10 минут назад
Помпео уверен, что КНР скрывает данные о новом коронавирусе
Фото: © AP Photo/Yuki Iwamura
Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом. Такое утверждение содержится в обнародованном в пятницу вечером письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
Этот документ был распространен в связи с прибытием в Китай в четверг миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В состав этой международной научной группы вошли 13 специалистов. Их основная задача заключается в изучении происхождения нового коронавируса.

"Пандемии COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом — прим. ТАСС) можно было избежать", — считает руководитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения" в случае подобной вспышки заболевания "в течение дней". При этом в тексте заявления Помпео говорится о приглашении экспертов "в Ухань" — именно в данном китайском городе, как в настоящее время принято считать, началась нынешняя пандемия, хотя перед этим в тексте речь идет о любой стране, а не конкретно о КНР. Между тем власти Китая "отказывались от предложений помощи" извне, полагает шеф американской дипломатии. Как он заявляет, "Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего".

В связи с этим Помпео призывает Пекин обеспечить неограниченный "доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ". Китайскому правительству следует дать "полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане", убежден госсекретарь США. На его взгляд, возникновение новой пандемии, берущей начало на территории Китая, — это "лишь вопрос времени".
Помпео также настаивает на том, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года — "до первого установленного случая" инфицирования новым коронавирусом — заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказывает предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте.
МИД КНР в начале января назвал ложью высказанную ранее бывшим заместителем помощника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттинджером версию о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в Ухане.
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В мире , Майкл Помпео , МИД , ВОЗ , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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