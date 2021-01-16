Многие жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут люстрированы после возвращения региона под контроль Киева . Такое положение содержится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, опубликованном правительством Украины

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что лишение должностей грозит многим госслужащим. Исключения предусмотрены лишь для коммунальщиков, спасателей и врачей.

После «возвращения» Донбасса регион лишится особого статуса. Там не будет всеобщей амнистии, в школах проведут украинизацию, а всех жителей лишат избирательных прав — ближайшие местные выборы разрешат провести лишь через два года после «возвращения».

В Киеве изображают бурную деятельность. Пока же мы видим только тезисы с украинских политических ток-шоу, облечённые в форму законопроекта, — подчеркнул Безпалько.