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Москва

Новый план Киева по Донбассу предполагает украинизацию региона 

News.ru 43 минуты назад
Новый план Киева по Донбассу предполагает украинизацию региона
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Многие жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут люстрированы после возвращения региона под контроль Киева. Такое положение содержится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, опубликованном правительством Украины.
Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что лишение должностей грозит многим госслужащим. Исключения предусмотрены лишь для коммунальщиков, спасателей и врачей.
После «возвращения» Донбасса регион лишится особого статуса. Там не будет всеобщей амнистии, в школах проведут украинизацию, а всех жителей лишат избирательных прав — ближайшие местные выборы разрешат провести лишь через два года после «возвращения».
Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько назвал документ имитацией законотворчества.

В Киеве изображают бурную деятельность. Пока же мы видим только тезисы с украинских политических ток-шоу, облечённые в форму законопроекта, — подчеркнул Безпалько.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский лидер добавил, что Киев соблюдает все договорённости, которые были достигнуты на встрече лидеров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году.
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В мире , Ангела Меркель , Богдан Безпалько , Владимир Зеленский , МГУ , Правительство Украины , Киев
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