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В ОБСЕ выразили обеспокоенность решением России о выходе из ДОН 

RT на русском и ещё 3 13 минут назад
В ОБСЕ обеспокоены из-за выхода РФ из Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости © Валерий Мельников
ОБСЕ сожалеет по поводу выхода любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН).

«ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями», — цитирует ТАСС ответ секретариата ОБСЕ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США.

В организации отметили, что договор является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ.
Также в секретариате уточнили, что организация рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств.
Ранее Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Дон , Италия , США
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