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ВОЗ: Нулевой пациент с коронавирусом может остаться неизвестным 

Российская Газета 21 минуту назад
ВОЗ: Нулевой пациент с COVID-19 может остаться неизвестным
Фото: РИА Новости
Специалисты могут никогда не найти первого заразившегося коронавирусом. Такую возможность допустила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
По ее словам, ВОЗ использует все свои возможности и проведет все необходимые исследования, чтобы установить, откуда появился коронавирус. Но, возможно, экспертам так и не удастся выявить нулевой случай, отметила ван Керкхове, рассказывая о работе миссии ВОЗ, которая накануне прибыла в Китай, чтобы выяснить происхождение нового коронавируса.
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Как передает ТАСС, ВОЗ будет периодически отчитываться об их работе, но не на ежедневной основе.
В организации также выразили опасение, что COVID-19 будет активно мутировать. В связи с этим экспертам придется очень быстро и тщательно изучать все появляющиеся новые варианты вируса, чтобы человечество смогло справиться с ним.
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