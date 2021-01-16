В Европе заявили об осложнении ситуации с COVID-19 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев заболевания коронавирусом нового типа на европейской территории растет.
«Европа переживает очень тяжелые времена. Во многих государствах-членах ситуация с пандемией COVID-19 очень серьёзна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растет», — цитирует «Интерфакс» ее слова.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые варианты вируса обнаружены в десятках стран, а необходимые из-за COVID-19 ограничения серьезно сказываются на людях.
Чиновник призвала сохранить меры безопасности и пообещала, что Брюссель будет поддерживать страны ЕС «всеми возможными способами».
Накануне сообщалось, что Литва уступила Чехии лидерство в Европе по заболеваемости коронавирусом (1513 случаев на 100 тысяч жителей).