Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Европе заявили об осложнении ситуации с COVID-19 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
В Европе заявили об осложнении ситуации с COVID-19
Фото: ТАСС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев заболевания коронавирусом нового типа на европейской территории растет.

«Европа переживает очень тяжелые времена. Во многих государствах-членах ситуация с пандемией COVID-19 очень серьёзна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растет», — цитирует «Интерфакс» ее слова.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые варианты вируса обнаружены в десятках стран, а необходимые из-за COVID-19 ограничения серьезно сказываются на людях.
Чиновник призвала сохранить меры безопасности и пообещала, что Брюссель будет поддерживать страны ЕС «всеми возможными способами».
Накануне сообщалось, что Литва уступила Чехии лидерство в Европе по заболеваемости коронавирусом (1513 случаев на 100 тысяч жителей).
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Парламентская газета: последние новости
В ВОЗ оценили вероятность введения иммунных паспортов В ВОЗ оценили вероятность введения иммунных паспортов В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины по Крыму ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины по Крыму
В мире , ЕС , Еврокомиссия , Интерфакс , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение