Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ не исключила введения иммунных паспортов для путешествий 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
ВОЗ допустила введение иммунных паспортов для путешествий
Фото: Газета.Ru
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Он рассказал, что в рекомендациях чрезвычайного комитета о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано: «на данный момент».
В России разработали выявляющий COVID за час тест
Райан объяснил, что сроки оговорены не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что пока ВОЗ не хватает критических доказательств того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть.
Поэтому чрезвычайный комитет не вводит дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин. «Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать», — заключил представитель ВОЗ.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Газета.Ru: последние новости
Более 100 участников штурма Капитолия США арестованы Более 100 участников штурма Капитолия США арестованы США вводят новые санкции против Ирана США вводят новые санкции против Ирана Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента
Комментарии 19
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение