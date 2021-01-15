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В мире число жертв COVID-19 превысило два миллиона 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В мире число жертв COVID-19 превысило два миллиона
Фото: РИА Новости
Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905, всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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