В мире число жертв COVID-19 превысило два миллиона 

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Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905, всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.