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ЦИК: Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,23% голосов 

Газета.Ru и ещё 6 55 минут назад
Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,23% голосов
Фото: РИА Новости
Садыр Жапаров с 79,23% голосами выиграл президентскую гонку в Киргизии. Об этом сообщил Центральный избирательный комитет страны по итогам ручного подсчета голосов, передает РИА "Новости". По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова голоса отдали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%.
На втором месте оказался Адахан Мадумаров, за него проголосовали 95 тысяч граждан (6,8%). В воскресенье, 10 января, в Киргизии состоялись президентские выборы и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. По итогам референдума, усиление института президента поддержали более 1,1 миллиона киргизцев, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11%), еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.
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В мире , Садыр Жапаров , Адахан Мадумаров , Центризбирком России , Кыргызстан
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