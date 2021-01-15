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Берлин отреагировал на планы РФ выйти из Договора по открытому небу 

News.ru 1 час назад
Берлин отреагировал на планы РФ выйти из Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости
МИД Германии счёл заявление Москвы о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу (ДОН) «серьёзным ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями». Дипломаты также выражают «большое сожаление» в связи с подобной инициативой РФ.

Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление РФ о подготовке к выходу из Договора по открытому небу. Это серьёзный удар по глобальной архитектуре контроля над вооружениями. Этот шаг может конкретно повлиять на безопасность и доверие в Северном полушарии, — говорится на официальной странице МИД ФРГ в социальной сети Twitter.

ДОН позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая 2020-го. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что начало процедуры выхода РФ из Договора по открытому небу (ДОН) связано с неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что решение Вашингтона серьёзно изменило конфигурацию, которая была заложена при формировании режима открытого неба, а также оно нарушило баланс интересов стран — участниц ДОН.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , МИД , Берлин , Германия , Дон , Италия , Москва , США
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