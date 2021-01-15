Берлин отреагировал на планы РФ выйти из Договора по открытому небу 

Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление РФ о подготовке к выходу из Договора по открытому небу. Это серьёзный удар по глобальной архитектуре контроля над вооружениями. Этот шаг может конкретно повлиять на безопасность и доверие в Северном полушарии, — говорится на официальной странице МИД ФРГ в социальной сети Twitter.