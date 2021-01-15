Пока вы не уснули: Россия выходит из Договора по открытому небу вслед за США 

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В Госдуме осудили бизнес-войны фармацевтических компаний на фоне пандемии коронавируса.
"Вакцинация на Западе фактически является испытанием препаратов на живых людях. Вакци-nazi, обыкновенные фашисты XXI века», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Немецкое Ведомство морского судоходства и гидрографии выдало компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разрешение проводить в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно в 16,5 и 13,9 километра трубоукладочные работы для завершения строительства трубопровода.
Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ
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"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов
уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» — 2021.
«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», — написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».
Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
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"Знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны", — сказала Попова на Гайдаровском форуме.
Американский журналист посчитал, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».
Томас Недвик в материале для издания The Drive назвал российский авианосец «проклятым». Он отметил, что в 2020 году ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» практически не проводились.
Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни.
«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова..
Баллистическая ракета «Пуккыксон-5», которую Северная Корея продемонстрировала на параде, скорее всего, просто макет. Об этом заявил профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
Ракета была представлена как «мощнейшее в мире оружие».
По словам руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяны Валовой, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации
Сценарий, при котором мир сможет вернуться к состоянию до пандемии коронавируса, маловероятен.
36-летняя супруга основателя киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская
перед смертью супруга пыталась попасть к нему в палату, но медики её не пустили. Женщина смогла лишь посмотреть на умирающего мужа через стекло.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную