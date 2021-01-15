Пока вы не уснули: Россия выходит из Договора по открытому небу вслед за США 

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В Госдуме осудили бизнес-войны фармацевтических компаний на фоне пандемии коронавируса.

"Вакцинация на Западе фактически является испытанием препаратов на живых людях. Вакци-nazi, обыкновенные фашисты XXI века», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Немецкое Ведомство морского судоходства и гидрографии выдало компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разрешение проводить в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно в 16,5 и 13,9 километра трубоукладочные работы для завершения строительства трубопровода.

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» — 2021.

«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», — написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».

Анна Попова. Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора

"Знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны", — сказала Попова на Гайдаровском форуме.

Американский журналист посчитал, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».

Томас Недвик в материале для издания The Drive назвал российский авианосец «проклятым». Он отметил, что в 2020 году ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» практически не проводились.

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Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова..

Баллистическая ракета «Пуккыксон-5», которую Северная Корея продемонстрировала на параде, скорее всего, просто макет. Об этом заявил профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.

Ракета была представлена как «мощнейшее в мире оружие».

По словам руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяны Валовой, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации

Сценарий, при котором мир сможет вернуться к состоянию до пандемии коронавируса, маловероятен.