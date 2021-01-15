Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена

Ссылаясь на неназванные источники информации, оно уточнило, что Трамп планирует утром 20 января отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим какая-то прощальная церемония.

пресс-службе Белого дома пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные сведения. Ранее утверждалось, что Трамп покинет Вашингтон 19 января.

Торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).