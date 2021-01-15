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Reuters: Трамп намерен покинуть Вашингтон утром 20 января до инаугурации Байдена 

ТАСС 35 минут назад
Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации своего преемника Джозефа Байдена, за несколько часов до его вступления в должность. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.
Ссылаясь на неназванные источники информации, оно уточнило, что Трамп планирует утром 20 января отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим какая-то прощальная церемония.
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В пресс-службе Белого дома пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные сведения. Ранее утверждалось, что Трамп покинет Вашингтон 19 января.
Торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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