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Меркель обсудила с Зеленским реализацию минских соглашений 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Меркель обсудила с Зеленским реализацию минских соглашений
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что лидеры Германии и Украины в ходе телефонного разговора договорились активизировать работу в нормандском формате над реализацией договорённостей. Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили проблемы сдерживания пандемии коронавируса.
Ранее советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), её представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН напомнил, что план экс-президента Украины, главы делегации страны в контактной группе Леонида Кравчука по урегулированию в Донбассе противоречит утверждённым минским соглашениям.
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В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Родион Мирошник , Германия
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