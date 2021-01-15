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Москва

Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения 

Газета.Ru и ещё 1 46 минут назад
Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал турецкому президенту Тайипу Эрдогану "очень хорошее и положительное" письмо о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем, передает газета Sabah.

"Он даже от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип", — сказал Чавушоглу о письме Макрона. Глава турецкого МИД отметил, что Эрдоган положительно отреагировал на письмо. "Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием", — утверждает турецкий министр.

После убийства учителя Самюэля Пати под Парижем и заявлений Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров.
Президент Турции также заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". После этого Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
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Комментарии
В мире , Мевлют Чавушоглу , Эммануэль Макрон , МИД , Анкара , Париж , Турция , Франция
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