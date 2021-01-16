На Украине вводят штрафы за игнорирование украинского языка в сфере потребления 

Украинский язык с субботы стал обязательным для сферы потребления на Украине . Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает принятый 25 апреля 2019 года закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", норма которого вступила в силу.

По закону, теперь АЗС, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если они не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.

Штрафы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь перед введением в действие новых норм пояснил, что тот, кому отказали обслуживать на украинском, сначала стоит попробовать решить ситуацию на месте, а в случае отказа обратиться к руководству учреждения или на его "горячую линию". Если и там будет отказано, Креминь советует зафиксировать этот факт, в частности, с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д. После этого жалобу о нарушителе можно подать уполномоченному о защите языка.

На жалобу должны отреагировать и потребовать в течение 30 дней устранить нарушения в обслуживании. На первый раз владельцы бизнеса будут предупреждены, а если в течение года случается второе нарушение, то будет наложен штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180 — $242).

Следить за соблюдением языковых норм в стране будут представители уполномоченного в регионах, а также, по словам Креминя, общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.

Мнение бизнеса

В то же время инициатива обязательного использования исключительно государственного языка в сфере обслуживания не получила полной поддержки среди представителей бизнеса и значительной части общества. В этой связи в декабре 2020 года в Верховной раде был зарегистрирован закон об отмене штрафов для предпринимателей за отказ от украинского языка. По мнению одного из 27 авторов проекта, депутата президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Максима Бужанского , норма закона о языке, согласно которой будут штрафовать за обслуживание не на государственном языке, абсурдна. "Эти штрафы — абсурд. Бизнес обязан только платить налоги и ничего больше", — заявлял он. Этот проект закона находится сейчас на рассмотрении в профильном комитете Рады. Бужанский подчеркивал, что закон о языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а лишь направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко . Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы". Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Ранее эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Комиссия предложила отложить вступление закона в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Насильственная украинизация в стране происходит на фоне того, что 49,8% граждан страны считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного минувшей осенью опроса Киевским международным институтом социологии (КМИС).