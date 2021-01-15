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Москва

Медведчук обвинил власти Украины в русофобской политике 

ТАСС 19 минут назад
Медведчук обвинил власти Украины в русофобской политике
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда вслед за предыдущей властью продолжают политику притеснения русскоязычных граждан, о чем свидетельствует норма закона об обязательном переходе сферы услуг на украинский язык с 16 января. Такое мнение высказал в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"На Украине грубо попираются права и отдельных русскоязычных граждан, и целых общин. Власть откровенно пренебрегает нормами основного закона, защищающими права всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности, политических взглядов и вероисповедания. И репрессивные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в отношении русскоязычных украинцев — очередное тому подтверждение", — написал он в статье на сайте ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, вступление в силу с 16 января 2021 года нормы этого закона, которая требует обслуживать посетителей на украинском языке, подразумевает "очередной виток русофобской истерии" на Украине.

"Через год за нарушение этой нормы еще и санкции будут введены. Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам, куда, в какие сроки и в каком виде они могут "закладывать" нарушителей этого циничного законодательного "шедевра", — отметил он.

Политик также добавил, что "Оппозиционная платформа" готова защищать гражданские и культурные права всех граждан Украины, в том числе право на использование своего родного языка.
Закон о языке
Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения срока своих президентских полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы. Украинский омбудсмен по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляла в конце 2019 года, что власти Украины начнут через два или три года штрафовать население на сумму до $500 за нарушение закона.
С 16 января вступает в силу одна из норм этого закона об окончательном переходе сферы обслуживания на государственный язык. Представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
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В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Татьяна Монахова , Верховная Рада
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