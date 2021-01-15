Медведчук обвинил власти Украины в русофобской политике 

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда вслед за предыдущей властью продолжают политику притеснения русскоязычных граждан, о чем свидетельствует норма закона об обязательном переходе сферы услуг на украинский язык с 16 января. Такое мнение высказал в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук

"На Украине грубо попираются права и отдельных русскоязычных граждан, и целых общин. Власть откровенно пренебрегает нормами основного закона, защищающими права всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности, политических взглядов и вероисповедания. И репрессивные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в отношении русскоязычных украинцев — очередное тому подтверждение", — написал он в статье на сайте ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, вступление в силу с 16 января 2021 года нормы этого закона, которая требует обслуживать посетителей на украинском языке, подразумевает "очередной виток русофобской истерии" на Украине.

"Через год за нарушение этой нормы еще и санкции будут введены. Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам, куда, в какие сроки и в каком виде они могут "закладывать" нарушителей этого циничного законодательного "шедевра", — отметил он.

Политик также добавил, что "Оппозиционная платформа" готова защищать гражданские и культурные права всех граждан Украины, в том числе право на использование своего родного языка.

Закон о языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения срока своих президентских полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко . Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы. Украинский омбудсмен по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляла в конце 2019 года, что власти Украины начнут через два или три года штрафовать население на сумму до $500 за нарушение закона.

С 16 января вступает в силу одна из норм этого закона об окончательном переходе сферы обслуживания на государственный язык. Представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.