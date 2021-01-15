Саркози заподозрили в лоббировании интересов российской компании

По его данным, дело связано с консалтинговой деятельностью, которой Саркози якобы занимался в России, когда вновь стал юристом после поражения на выборах в 2012 году.

Как пишет издание Mediapart , в 2019 году бывший президент якобы заключил контракт с российской страховой компанией " РЕСО-Гарантия ", один из акционеров которой — французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, — крупный клиент юридической фирмы Realyze, а ее сооснователем был Саркози. Контракт на три миллиона евро был рассчитан на несколько лет, а примерно год назад Саркози получил из России 500 тысяч евро на свой счет в банке, утверждается в публикации.

"Следствие стремится установить, действовал ли бывший глава государства в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", — пишет издание.

Это дело расследуется с лета 2020 года, после того как французские власти получили информацию от финансовой разведки Tracfin.