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Москва

Русскоязычная журналистка пожаловалась на травлю в Латвии 

Мария Иванова 1 час назад
Русскоязычная журналистка пожаловалась на травлю в Латвии
Фото: Reuters
Журналистка Алла Березовская рассказала, что в Латвии начали травить русскоязычных журналистов, лишая их свободы слова и обвиняя в пропаганде. Об этом сообщает Russia Today.
Как писал «Рамблер», 4 декабря в Латвии задержали русскоязычных журналистов Baltnews и Sputnik. Служба госбезопасности Латвии вменяет им нарушение режима санкций Евросоюза против России. Жилье журналистов обыскали, у них забрали технику и средства связи. После допроса они дали подписки о неразглашении и невыезде.

«Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций, но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным», — заявила Березовская.

Она рассказала, что занимает решительную позицию «в отстаивании русского образования в Латвии» и выступает против героизации нацизма.

«Много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас вдруг объявят каким-то образом причастными к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала», — подчеркнула журналистка.

Березовская отметила, что коллеги из латвийских СМИ не поддержали русскоязычных журналистов.

«Сказали: «Это же не журналисты, это пропагандисты кремлевские». Подан такой сигнал — на них демократия, права человека, свобода слова могут распространяться», — заключила она.

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В мире , ЕС , ИА Sputnik
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