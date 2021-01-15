Русскоязычная журналистка пожаловалась на травлю в Латвии 

«Много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас вдруг объявят каким-то образом причастными к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала», — подчеркнула журналистка.