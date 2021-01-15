Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Новая правящая коалиция Эстонии пообещала достроить границу с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 15 января 2021
В Эстонии пообещали достроить границу с Россией
Фото: РИА Новости
Будущее правительство Эстонии, которое планируют сформировать члены праволиберальной Партия реформ и Центристской партии, достроит инфраструктуру границы с Россией, заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

«Большой вопрос — это восточная граница, и мы продолжим строительство. По возможности мы хотим привлечь эстонскую оборонную промышленность», — передает слова Каллас ТАСС.

По словам лидера партии, новое правительство будет работать над укреплением сотрудничества с США и странами Балтии, особенно в оборонной сфере. Формирование нового кабинета министров потребовалось после отставки премьер-министра Эстонии Юри Ратаса на коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.
Правительство Эстонии утвердило проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Бывший тогда главой МВД республики Ханно Певкур заявлял, что Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией «самой современной в ЕС» со стопроцентным техническим контролем: пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками. Проект обустройства границы предполагается завершить к 2026 — 2027 годам.
В декабре Эстония установила первый километр забора с колючей проволокой на первом участке границы с Россией на юго-востоке республики.
Напомним, в мае департамент полиции и погранохраны (ДПП) Эстонии, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.
Первый этап обойдется почти в 20 млн евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километра — от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa).
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена
Комментарии 29
В мире , ЕС , МВД , ИТАР-ТАСС , США , Великобритания , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение