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Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer 

РИА Новости 10 минут назад
Бельгиец умер после вакцинации от COVID-19
Фото: Reuters
Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).
Сообщается, что проводится расследование с целью определить, существует ли связь между прививкой и кончиной человека.

"Будет проведено вскрытие. Сейчас уже можно сказать, что этот человек имел серьезные хронические заболевания", — говорится в сообщении.

В Норвегии умерли десятки получивших вакцину Pfizer
По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний.

"Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти", — сказал специалист.

В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой.

"Нет причин для паники вокруг вакцины", — добавил он.

Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.
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В мире , Pfizer
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