Алиев заявил о начале «большого возвращения» в Карабах 

Все новости на карте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале восстановительных работ в Карабахе и "большом возвращении" в регион.

"Начинается большое возвращение, дан старт всем [восстановительным] работам", — сказал глава государства при закладке фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Карабахе.

Слова Алиева приводятся в пятницу на его сайте.

Президент Азербайджана, в частности, сообщил, что "начались работы по восстановлению города Шуша и возвращению ему исторического облика".

В ходе поездки в Шушу Алиев вернул в этот город, объявленный культурной столицей Азербайджана, бюсты выдающегося композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова, известной поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван и оперного певца Бюль-бюля. Памятники этим деятелям азербайджанской культуры — уроженцам Шуши — в начале 1990-х годов были демонтированы и вывезены в Армению, а затем выкуплены Азерайджаном и хранились во дворе Азербайджанского музея искусств в Баку.

В Шуше Алиев также встретился с военнослужащими, посетил ряд культурных и религиозных памятников.