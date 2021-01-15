Алиев заявил о начале «большого возвращения» в Карабах 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале восстановительных работ в Карабахе и "большом возвращении" в регион.
"Начинается большое возвращение, дан старт всем [восстановительным] работам", — сказал глава государства при закладке фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Карабахе.
Слова Алиева приводятся в пятницу на его сайте.
Президент Азербайджана, в частности, сообщил, что "начались работы по восстановлению города Шуша и возвращению ему исторического облика".
В ходе поездки в Шушу Алиев вернул в этот город, объявленный культурной столицей Азербайджана, бюсты выдающегося композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова, известной поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван и оперного певца Бюль-бюля. Памятники этим деятелям азербайджанской культуры — уроженцам Шуши — в начале 1990-х годов были демонтированы и вывезены в Армению, а затем выкуплены Азерайджаном и хранились во дворе Азербайджанского музея искусств в Баку.
В Шуше Алиев также встретился с военнослужащими, посетил ряд культурных и религиозных памятников.
В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.