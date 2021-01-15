На Украине сообщили о побеге главы ДНР в Россию

Все новости на карте

Информация о готовящемся побеге в Россию появилась в Facebook-аккаунте экс-депутата народного совета и члена Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой.

Похожее сообщение появилось на странице члена Партии регионов, бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко . От его имени призвали «спасти Новороссию», а Пушилина назвали «врагом народа».

Позже Мартьянова рассказала , что ее страницу в Facebook взломали.

«Публикуемая там информация на данный момент является недостоверной! Пытаюсь восстановить доступ», — написала она.

Как сообщал «Рамблер», слухи о возможном уходе Пушилина появлялись год назад после ухода Владислава Суркова , курировавшего ситуацию в Донбассе, с поста помощника президента,

Украинский военный эксперт Юрий Карин тогда посоветовал Пушилину бежать в Киев, а не в Москву. По мнению Карина, Пушилин слишком много знает, поэтому находиться в России для него опасно.