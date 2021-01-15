На Украине сообщили о побеге главы ДНР в Россию

«Царьград» рассказал о «спецоперации» Службы безопасности Украины (СБУ) по взлому аккаунтов чиновников ДНР. Результатом операции телеканал назвал появление слухов о побеге, который якобы планирует глава ДНР Денис Пушилин.
Информация о готовящемся побеге в Россию появилась в Facebook-аккаунте экс-депутата народного совета и члена Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой.
Похожее сообщение появилось на странице члена Партии регионов, бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко. От его имени призвали «спасти Новороссию», а Пушилина назвали «врагом народа».
Позже Мартьянова рассказала, что ее страницу в Facebook взломали.
«Публикуемая там информация на данный момент является недостоверной! Пытаюсь восстановить доступ», — написала она.
Как сообщал «Рамблер», слухи о возможном уходе Пушилина появлялись год назад после ухода Владислава Суркова, курировавшего ситуацию в Донбассе, с поста помощника президента,
Украинский военный эксперт Юрий Карин тогда посоветовал Пушилину бежать в Киев, а не в Москву. По мнению Карина, Пушилин слишком много знает, поэтому находиться в России для него опасно.