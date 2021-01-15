Лукашенко: Белоруссия не заслужила санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна научиться противостоять санкционному давлению, отметив, что на Евросоюзе свет клином не сошелся. Такое мнение он высказал в пятницу, принимая с докладом главу Нацбанка Петра Каллаура.

"Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире, клином свет на Евросоюзе не сошелся", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам президента, всякого рода санкционное давление — "это чисто политические вещи".

"Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции", — сказал Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что на Западе "они же не дураки, понимают, что около трех тысяч предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь". "И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами, но есть и азиатский рынок, — сказал Лукашенко. — Денег сегодня в мире море, и тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают". Лукашенко подчеркнул, что в этой связи надо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов.

ЕС ввел санкции против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей , ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings. Госдепартамент Минфин США объявили о введении рестрикций в связи с ситуацией в республике. Ограничительные меры затронут в общей сложности 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства. Лукашенко ранее поручил правительству дать симметричный ответ западным государствам, которые первыми ввели санкции в отношении предприятий республики.

Кредитование реального сектора экономики

Лукашенко призвал белорусские банки изыскивать возможности для кредитования реального сектора экономики, но с разумным балансом и без "воздушных денег".

"Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего", — сказал Лукашенко.

По его словам, экономика должна развиваться, если "экономики не будет — не будет банковской системы, и у людей не будет денег".

Лукашенко подчеркнул важность ценовой стабильности в республике.

"По инфляции мы немного превысили планируемый уровень. Хотелось бы услышать объяснение в связи с этим. Ценовая стабильность — вопрос номер один. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей", — сказал Лукашенко.

В целом, говоря о положении дел в банковской сфере, президент поблагодарил Каллаура за то, что в непростое время удалось удержать ситуацию.

"Можно даже сказать в тяжелейшей ситуации. В других государствах банковская система просто рушилась, мы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики", — сказал президент.

Он сообщил, что в ближайшее время, до Всебелорусского народного собрания (11-12 февраля), правительство рассмотрит итоги прошлого года — финансы, экономику.