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Как идеализация коммунизма Западом играет на руку России

Польский историк Ян Жарин заявил, что Россия использует «полезных идиотов» из Европы, идеализирующих коммунизм, чтобы прийти к своей цели — возвращению империи. В беседе с он прокомментировал твит посольства РФ в Варшаве об освобождении Польши от нацистов.

По мнению Жарина, подобные заявления — часть традиционной исторической политики России. «У народов Западной Европы было немного шансов познакомиться с реалиями коммунистической системы, но они столкнулись с идолопоклонническим апофеозом коммунизма, десятилетиями практикуемым западными интеллектуалами — полезными идиотами», — подчеркнул историк.

В Азию возвращается коронавирус

Власти Китая призвали жителей страны отказаться от поездок и встреч в праздничный период, который начинается 25 января, сообщает Euronews. В комитете здравоохранения КНР заявили о напряженной эпидемиологической обстановке: за сутки в стране выявили 115 случаев коронавируса, а по сотне новых заболевших в Китае не фиксировали давно.

В Японии зафиксировали максимум суточного прироста смертей среди пациентов с COVID-19. Из-за ухудшения показателей власти решили расширить ограничения — карантинные меры охватили уже более половины населения страны

Украинские военные собрались уничтожать российские танки

Украинские военные из ООС (Операции объединенных сил в Донбассе) показали видео, на котором они учатся уничтожать российскую военную технику ополченцев. Как сообщает «Телеграф», военнослужащие мотопехотной бригады отработали действия на случай возможного прорыва вражеских танков.

Во время учений украинские военные были подняты по тревоге, отправились в заданный район и уничтожили условного противника. В ООС подчеркнули, что проводят такие тренировки каждую неделю.

«Северный поток-2»: стереотипы вместо объективной критики

Премьер немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что достроить «Северный поток-2» мешает не объективная критика, а предубеждения в отношении России. Об этом сообщает RND.

«Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше», — отметила премьер.

Она подчеркнула, что 80 процентов населения ее региона хотят хороших отношений с Россией. Швезиг добавила, что ее земля создала экологический фонд, который поможет достроить проект, так как американцы угрожают санкциями законно утвержденному и почти завершенному трубопроводу ради собственного газа.

Новый ход США в войне с Китаем

Власти США начали блокировать импорт хлопка и томатов из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, заподозрив Пекин в использовании принудительного труда уйгуров. Об этом сообщает Fox News.

В Таможенной и пограничной службе США заявили, что не потерпят использования рабов китайским правительством.

«Импорт по дешевке с использованием принудительного труда наносит ущерб американскому бизнесу, уважающему права человека», — подчеркнули в службе.

В Китае эти обвинения назвали «самой большой ложью века», распространяемой Западом для сдерживания развития Китая.