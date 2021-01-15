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Украинцы пишут доносы на русскоговорящих 

Артём Кульша 59 минут назад
Украинцы пишут доносы на русскоговорящих
Фото: РИА Новости
Украинцы из «бумажного фронта» пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем телеграме.
Он назвал авторов языковых доносов ура-патриотами и нелюдями, а целью их жалоб — вынудить людей заговорить на украинском языке. Политик рассказал, что в последнее время «бумажный фронт» сконцентрировал свои нападки на медиках, проживающих в Донецкой области. Одной из его жертв стала заведующая педиатрическим отделением Краматорской городской больницы Елена Ткаченко. Азаров назвал ее профессионалом, спасшим десятки детских жизней.

«"Патриотов" уровень профессионализма Елены не волнует, им украинский язык подавай. Так, может, стоит Фарион поставить на ее место? Лечить, конечно, не сможет, зато как щебетать на мове будет, заслушаешься!» — отметил он.

Экс-премьер Украины напомнил об огромном дефиците медиков в стране (лишь в 2020 году заявления об увольнении подали 50 тысяч человек), усугубляемом тем, что они сильнее остальных категорий граждан страдают от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такими темпами через пару лет на Украине останутся лишь знахари да народные целители», — предупредил он.

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В мире , Украина , Елена Ткаченко , Николай Азаров
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