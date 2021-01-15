В США заговорили о новой гражданской войне в стране

"Я считаю, что страна стоит на пороге новой гражданской войны. Только на этот раз она будет не между двумя армиями в форме, встречающимися на открытом поле битвы. Это будет партизанская городская гражданская война между различными политическими фракциями, на которые уже разделено наше общество", — заявил Маринелли телеканалу RT.