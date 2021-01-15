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В США не исключают новой гражданской войны в стране 

Российская Газета 1 час назад
В США заговорили о новой гражданской войне в стране
Фото: Reuters
В США может разразиться новая гражданская война. Такое мнение выразил американский активист Луис Маринелли, ранее бывший идеологом движения за независимость Калифорнии.
По его словам, выборы главы государства в США были "украдены". И сейчас американцы должны решить, чью сторону они займут — тех, кто является "врагами свободы слова", или "защитников свобод и конституционных прав".

"Я считаю, что страна стоит на пороге новой гражданской войны. Только на этот раз она будет не между двумя армиями в форме, встречающимися на открытом поле битвы. Это будет партизанская городская гражданская война между различными политическими фракциями, на которые уже разделено наше общество", — заявил Маринелли телеканалу RT.

По мнению активиста, инаугурация Джо Байдена спровоцирует массовые акции протеста со стороны правых. В то же время сторонники избранного президента приложат все усилия, чтобы сохранить власть. Поэтому не исключены политические репрессии.
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В мире , Джозеф Байден , Луис Маринелли , Russia Today
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