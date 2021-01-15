Западные СМИ считают, что россияне завтракают водкой

Западные средства массовой информации считают, что среднестатистический житель России завтракает водкой, ежедневно чистит свой автомат Калашникова и планирует захватить мир. Об этом сообщает «Царьград».

Некоторое время назад в интернете был опубликован «Дневник простого русского». Он составлен на основе видения Россия, царящего в западных СМИ. Согласно ему, после пробуждения среднестатистический россиянин окунается в прорубь и выгуливает ручных медведей, а затем завтракает водкой. После этого он некоторое время работает над планом по захвату власти над миром, после этого — отводит сестру в детский сад, после этого — чистит автомат и катается на танке.

«Не забыть позвонить маме», — сказано в «Дневнике простого русского».

После этого он обедает у бабушки, после этого — спит час или несколько. После пробуждения россиянин вторгается в какую-нибудь страну или кого-нибудь травит, после этого — шантажирует президента какой-нибудь страны или вмешивается в выборы, после этого — смотрит мемы с котами и ругается с защитниками ЛГБТ. По вечерам россиянин прячет деньги в офшорах, ходит на вечеринки и за кем-нибудь шпионит.