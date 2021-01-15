Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Президент Азербайджана отправился в город Шуша в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посещают город Шуша в Нагорном Карабахе. Соответствующие видеокадры выложила в пятницу в Instagram супруга главы азербайджанского государства

"Рано утром отправились в путь, направление — город Шуша", — говорит в видеозаписи Алиев, который сам находится за рулем автомобиля.

Шуша перешла под контроль Баку 8 ноября прошлого года. На прошлой неделе Алиев объявил этот город культурной столицей Азербайджана.
Шуша стала новой культурной столицей Азербайджана
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.
ТАСС: последние новости
Нацгвардию США предупредили о взрывных устройствах в связи с инаугурацией Байдена Нацгвардию США предупредили о взрывных устройствах в связи с инаугурацией Байдена Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса Полиция США арестовала военнослужащего Нацгвардии по подозрению в участии в беспорядках Полиция США арестовала военнослужащего Нацгвардии по подозрению в участии в беспорядках
Комментарии 1
В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение