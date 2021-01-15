Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посещают город Шуша в Нагорном Карабахе. Соответствующие видеокадры выложила в пятницу в Instagram супруга главы азербайджанского государства
"Рано утром отправились в путь, направление — город Шуша", — говорит в видеозаписи Алиев, который сам находится за рулем автомобиля.
Шуша перешла под контроль Баку 8 ноября прошлого года. На прошлой неделе Алиев объявил этот город культурной столицей Азербайджана.
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.