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Москва

В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией 

Ura.Ru 14 минут назад
В пятницу будут рассекречены сотни документов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

«Рассекреченные документы будут включать показания, расшифровки стенограмм и интервью. Ожидается, что в релиз войдут сотни документов», — передает издание информацию, полученную от источника в Сенате.

Ранее специальный советник Роберт Мюллер выпустил расследование о сговоре Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года. Трамп и его союзники, в свою очередь, называют расследование мистификацией, призванной подорвать его президентство, передает РАПСИ.
В США объяснили отношения Трампа с Москвой
В прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет, в котором подробно описывается вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Авторы расследования пришли к выводу, что эти контакты представляли собой «серьезную угрозу контрразведки», однако они не нашли доказательств того, что Трамп или его сторонники вступили в сговор с Россией.
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В мире , Видео , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , РАПСИ
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