Переговоры между Россией Украиной должны начаться с признания последней Крыма российским. Об этом сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил РИА Новости.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», бывший президент Украины, а ныне представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия и Украина могут урегулировать конфликты и проблемы путем переговоров и компромиссов.

«Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять», — прокомментировал Чегринец.

Он выразил уверенность, что любые переговоры и поиски компромиссов между Москвой и Киевом должны начинаться с признания последним простой истины — Крым всегда был, есть и будет Россией. Чегринец высказал мнение, что в будущем отношения между Россией и Украиной достигнут нового качественного уровня во благо народов обеих стран.