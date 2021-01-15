Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму назвали условие для переговоров с Киевом 

Артём Кульша 44 минуты назад
В Крыму назвали условие для переговоров с Киевом
Фото: РИА Новости
Переговоры между Россией и Украиной должны начаться с признания последней Крыма российским. Об этом сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», бывший президент Украины, а ныне представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия и Украина могут урегулировать конфликты и проблемы путем переговоров и компромиссов.

«Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять», — прокомментировал Чегринец.

Он выразил уверенность, что любые переговоры и поиски компромиссов между Москвой и Киевом должны начинаться с признания последним простой истины — Крым всегда был, есть и будет Россией. Чегринец высказал мнение, что в будущем отношения между Россией и Украиной достигнут нового качественного уровня во благо народов обеих стран.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить делегацию России на первый саммит Крымской платформы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины в Крыму.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Комментарии 4
В мире , Политика , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
02:32
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение