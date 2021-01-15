Ультраправых заподозрили в планах сорвать инаугурацию Байдена

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Ультраправые группы в США планируют сорвать мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену , сообщает Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей.

Официальные лица предупреждают о потенциальных актах насилия в столицах штатов, а также о возможном повторном нападения на Капитолий или Белый дом, указано в сообщении. Кроме того, правоохранительные органы ожидают, что экстремисты могут использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Инаугурация избранного главы государства Джо Байдена состоится 20 января. 3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп

По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.