Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ребенку придется ампутировать ноги из-за осложнения после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Ребенку придется ампутировать ноги из-за COVID-19
Фото: Brittney Autman
Мальчику из американского поселка Шелби, штат Мичиган, придется ампутировать ноги из-за редкого осложнения COVID-19. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 17.
У десятилетнего Дишана Джемисона (Dae’Shun Jamison) поднялась высокая температура, и 21 декабря мать незамедлительно отвезла его в больницу. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей. По словам медиков, у Джемисона самый тяжелый случай болезни, который они когда-либо видели.
Врач мальчика Розмари Оливеро (Rosemary Olivero) заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.
Из пяти тысяч пациентов, тесты на COVID-19 которых показали положительный результат, всего у 21 ребенка диагностировали синдром мультисистемного воспаления. Симптомы могут включать жар, покраснение глаз, сыпь, воспаление лимфатических узлов, рвоту и диарею. Точная причина возникновения синдрома неизвестна.
Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка. Врачи попытались сохранить их, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.

«Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело», — сказала мать мальчика Бриттни Отман (Brittney Autman).

Она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов.
Ранее сообщалось, что житель английского города Борнмут, графство Дорсет, перенес ампутацию ноги после того, как у него образовался тромб в результате заражения коронавирусом. До заболевания он был абсолютно здоров.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Последние новости
Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V» Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V» Умер Борис Грачевский Умер Борис Грачевский Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
02:32
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Происшествия
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
02:01
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
Происшествия
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
02:09
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
Происшествия
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
01:06
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
Происшествия
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение