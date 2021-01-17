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Дональда Трампа-младшего вызвали на допрос в прокуратуру 

Профиль и ещё 7 7 минут назад
Составлен список самого наглого вранья Трампа
Фото: ©Flickr/Gage Skidmore
Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин считает, что организация Трампа и инаугурационный комитет нарушили законы, запрещающие благотворительным организациям предоставлять особые льготы своим собственным лидерам. В связи с этим окружная прокуратура вызвала на допрос сына президента США Дональда Трампа.
В январе 2020 года прокуратура подала судебный иск о нецелевом расходовании средств инаугурационного комитета Дональда Трампа-старшего. В иске утверждается, что из средств инаугурационного комитета была оплачена аренда бального зала в одной из гостиниц округа Колумбия, и еще $49 тыс. было потрачено на услуги отеля. Отмечается, что бронированием занимались люди из окружения сына американского президента. Прокуратура считает, что эти деньги были направлены в гостиничный бизнес Трампа.
Дональд Трамп-младший пока не отреагировал на запросы о возможности дать показания под присягой, сообщает The Washington Post. Бывшая жена президента США Ивана Трамп назвала этот иск «политически мотивированным» и «пустой тратой денег налогоплательщиков».
От организации Трампа требуют вернуть деньги, полученные от инаугурационного фонда. Прокурор округа Колумбия Карл Расин обещает отдать их на благотворительность.
Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу. Сенат должен будет рассмотреть этот вопрос 20 января — в день инаугурации нового президента Джозефа Байдена. Сообщается, что это может создать много сложностей новому президенту и затруднить старт анонсированных им ранее мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса.
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В мире , Генеральный прокурор , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , Washington Post , Колумбия , США
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