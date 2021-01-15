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Bloomberg узнал о планах Трампа после инаугурации Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
Стали известны планы Трампа после ухода с поста
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп после ухода с поста планирует жить в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, Трамп намерен переехать в резиденцию на Палм-Бич незадолго до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. При этом действующий президент намерен сохранить в своем подчинении некоторых нынешних сотрудников Белого дома.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти. 13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Bloomberg
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