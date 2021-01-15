Стали известны планы Трампа после ухода с поста

Действующий президент США Дональд Трамп после ухода с поста планирует жить в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Трамп намерен переехать в резиденцию на Палм-Бич незадолго до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена . При этом действующий президент намерен сохранить в своем подчинении некоторых нынешних сотрудников Белого дома.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.