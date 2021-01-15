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WP: генпрокурор Вашингтона хочет допросить сына Трампа 

ТАСС 1 час назад
Генпрокурор Вашингтона хочет допросить сына Трампа
Фото: ТАСС
Генпрокурор американской столицы Карл Расин намерен допросить старшего сына президента США Дональда Трампа — младшего в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств, собранных на проведение инаугурации республиканца в январе 2017 года. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.
По ее данным, столичная Генпрокуратура обратилась к сыну американского лидера с просьбой дать показания по делу.
В декабре прошлого года старшая дочь главы государства Иванка была вызвана в прокуратуру Вашингтона на допрос в рамках расследования. По ее словам, в целом она провела в Генпрокуратуре более пяти часов. Иванка Трамп при этом раскритиковала само расследование, назвав его "еще одной политически мотивированной демонстрацией мстительности и траты денег налогоплательщиков".
В январе прошлого года Расин подал в суд на комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации Трампа в январе 2017 года, в связи с нецелевым расходованием средств, а также на компанию республиканца Trump Organization. По версии Расина, комитет нарушил статус некоммерческой организации, потратив более $1 млн на аренду банкетного зала, номеров и оплату питания в расположенной в нескольких кварталах от Белого дома гостинице, принадлежащей Trump Organization. Как считает генпрокурор, сотрудники комитета знали, что цена серьезно завышена, а зал практически не будет использоваться.
Комитет был учрежден для организации инаугурационных мероприятий, но, как говорится в иске Расина, его сотрудники "отказались от данной цели и нарушили законодательство округа, когда растратили благотворительные средства в размере примерно $1 млн, допустив переплату за использование зала в гостинице Трампа". После ознакомления с документами комитета генпрокурор утверждал, что американский лидер и его дочь Иванка Трамп, скорее всего, были осведомлены о завышенной стоимости аренды.
Законодательство столичного округа Колумбия запрещает некоммерческим организациям вести деятельность, направленную на получение прибыли для частных лиц. Расин, который является членом Демократической партии, попросил суд взыскать с Trump Organization $1 млн и передать эту сумму благотворительным организациям, чья деятельность направлена на гражданскую активность.
О ситуации вокруг комитета
В начале 2019 года Расин потребовал от комитета предоставить документы, касающиеся ряда финансовых транзакций. Генпрокурор хотел проверить, имели ли место нарушения, в том числе нецелевое расходование средств, злоупотребление служебным положением или конфликт интересов. Расина, в частности, интересовали материалы, касающиеся выплаты комитетом средств Trump Organization. Ранее похожие запросы в комитет направляли генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
В декабре 2018 года некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями, сообщила, что Trump Organization получала средства от комитета. Она также отметила, что, согласно переписке по электронной почте и финансовым документам, с которыми ознакомились журналисты, ключевую роль в распределении средств, собранных на инаугурацию Трампа, играла его дочь Иванка. В то время она была одним из руководителей Trump Organization, однако после инаугурации отца ушла с данного поста.
Всего инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные $107 млн, сообщали СМИ. Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года.
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Комментарии
В мире , США , Иванка Трамп , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ
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