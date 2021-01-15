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Правоохранители США задержали более ста человек из-за беспорядков 6 января 

ТАСС 1 час назад
Более ста человек задержали в США из-за осады Капитолия
Фото: Reuters
Американские правоохранители задержали свыше ста человек в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом заявил в четверг директор ФБР Кристофер Рей.

"Мы и наши партнеры задержали более ста лиц за их преступную деятельность [в ходе] осады Капитолия на прошлой неделе", — сказал Рей на брифинге в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям США (при министерстве внутренней безопасности).

Мероприятие, участие в котором принимал вице-президент страны Майкл Пенс, было посвящено вопросам обеспечения безопасности в ходе предстоящей 20 января церемонии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.
Глава ФБР подчеркнул, что сотрудники американских спецслужб продолжают проводить "бесчисленное количество других связанных расследований".

"И как я уже сказал, мы обращаем внимание на лиц, которые могут думать о том, чтобы повторить то насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Я хочу сказать, что только с 6 января мы уже идентифицировали более 200 подозреваемых, так что мы знаем, кто вы", — отметил Рей.

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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Кристофер Рей , ФБР
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