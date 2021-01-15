Более ста человек задержали в США из-за осады Капитолия

"И как я уже сказал, мы обращаем внимание на лиц, которые могут думать о том, чтобы повторить то насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Я хочу сказать, что только с 6 января мы уже идентифицировали более 200 подозреваемых, так что мы знаем, кто вы", — отметил Рей.